Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия обладает достаточными возможностями для ответа на угрозы её стратегическим морским коммуникациям.

В интервью РИА Новости он отметил, что страны НАТО под предлогом борьбы с «теневым флотом» пытаются ограничивать свободу гражданского судоходства в нарушение международного права. По его словам, от таких мер страдают в первую очередь страны Глобального Юга и Востока, чьи интересы Запад игнорирует.

Корчунов подчеркнул, что Россия ведёт работу на международных площадках в координации со странами мирового большинства, разделяющими неприятие неоколониальных амбиций Запада. Вопросы военно-технической защиты интересов в Арктике и на Балтике он отнёс к компетенции Минобороны, Совбеза и других профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с Россией.