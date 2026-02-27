Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в комментарии назвал ахиней высказывание Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Ранее украинский лидер опубликовал новое заявление насчет Крыма. В частности, по его мнению, полуостров входит в состав Украины. Он потребовал признать это во всем мире.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — отметил Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и будет российской территорией. Чегринец подчеркнул, что «все остальное — от лукавого».

Ранее Зеленский также заявил, что мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.

До этого Владимир Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал желание вернуть Крым.