Дмитриев прокомментировал слова Клинтона о связи с Эпштейном

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова экс-бывшего президента США Билла Клинтона о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в социальной сети X.

Напомним, что ранее минюст США показал часть материалов по делу Эпштейна, на которых можно было увидеть Билла Клинтона в окружении молодых девушек. В ответ на это Клинтон заявил, что «ничего не видел, и ничего плохого не делал».

Одно из таких изображений прокомментировал Дмитриев. Он заявил, что девушка на фото является женой бывшего президента Хиллари Клинтон. При этом лицо девушки зацензурено.

«На самом деле это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемненном снимке», — съязвил он.

Ранее Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна.