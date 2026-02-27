Слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) являются чушью и ничего не значат, сказал первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Буданов захотел разделить Россию на несколько государств. По его словам, это нужно для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности».

«Это какая-то чушь. Попытки Зеленского расколоть страну продолжаются через определенных политиков. Ничего за этим не стоит. Мы понимаем прекрасно, что это бред, который несет террорист и провокатор Буданов», — прокомментировал Чепа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы хотели поживиться на развале России, присоединившись к политике предыдущих властей США.