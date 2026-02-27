Посла Финляндии вызвали в МИД России

В МИД России вызвали посла Финляндии из-за сожжения российского флага 24 февраля у здания дипмиссии.

«Российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России», — заявили в российском МИД.

Дипломаты выразили недоумение бездействием правоохранительных органов Финляндии.

«До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода», — добавили в ведомстве.

