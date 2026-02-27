Власти заявили, что не вправе выяснять, кто отказался подвезти Гладкова

В администрации Яковлевского округа Белгородской области заявили, что не имеют права устанавливать личность человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.

© пресс-служба правительства Белгородской области

Об этом сообщает издание «Подъём».

По словам представителей местной власти, инцидент произошёл на границе Яковлевского и Прохоровского районов.

«Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском ещё сколько-то. Как вычислить? Мы по закону не имеем права знать, кто это. Мы органы исполнительной власти», — заявили в администрации.

Ранее Гладков после случившегося попросил власти помочь гражданам, у которых есть вопросы и «внутренние обиды» к руководству региона.