Власти заявили, что не вправе выяснять, кто отказался подвезти Гладкова
В администрации Яковлевского округа Белгородской области заявили, что не имеют права устанавливать личность человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Об этом сообщает издание «Подъём».
По словам представителей местной власти, инцидент произошёл на границе Яковлевского и Прохоровского районов.
«Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском ещё сколько-то. Как вычислить? Мы по закону не имеем права знать, кто это. Мы органы исполнительной власти», — заявили в администрации.
Ранее Гладков после случившегося попросил власти помочь гражданам, у которых есть вопросы и «внутренние обиды» к руководству региона.