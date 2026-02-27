Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал нервной риторикой заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ из подконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский в грубой форме заявил об отказе выводить украинские войска из Донбасса для урегулирования конфликта. Он назвал это «чушью собачьей».

По мнению Белика, грубость главы киевского режима — показатель его собственной тревоги. Добровольный вывод ВСУ помог бы сохранить жизни украинским солдатам.

«Но Зеленскому плевать на них, отсюда его нервная риторика и отсутствие желания здраво смотреть на предложения по урегулированию украинского конфликта», — сказал Белик.

По мнению депутата, Зеленский своими повадками и выражениями все больше напоминает обитателя «бандитского притона».