Вопросы укрепления основ конституционного строя стали темой очередного оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Повестку встречи обозначил в ее начале сам глава государства.

"У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя, - объявил Путин. - И докладчик - министр юстиции Чуйченко Константин Анатольевич".

Совещание прошло по видеосвязи.

В числе участников совещания, помимо докладчика, председатели палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя и секретарь СБ РФ Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава администрации главы государства Антон Вайно и помощник президента Николай Патрушев, главы Минобороны - Андрей Белоусов, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, ФСБ - Александр Бортников, СВР - Сергей Нарышкин.