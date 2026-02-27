Эскалация на афгано-пакистанской границе стала следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ, британским имперским амбициям необходимо положить конец, заявили журналистам в аппарате Совета безопасности.

Эскалация напряженности на границе между Афганистаном и Пакистаном стала прямым следствием колониальной политики Британии и произвольного размежевания границ, которое было проведено в Лондоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета безопасности России. В ведомстве отметили, что британским имперским амбициям необходимо положить конец.

В Совбезе подчеркнули, что нынешний виток напряженности возник именно из-за исторических решений, принятых британскими колониальными администрациями. По мнению российского ведомства, сегодня Лондон продолжает пытаться проводить политику разделения и влияния в различных регионах мира.

ВС Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане

Также в Совете безопасности России выразили обеспокоенность опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе и призвали обе стороны к скорейшему разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Афганские власти заявили о гибели множества пакистанских военных. Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и базе Пакистана.