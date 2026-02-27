Киев готовит диверсии на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам официального представителя Кремля, данной информацией располагают российские спецслужбы, которые оперативно передали все сведения турецкой стороне. Песков уточнил, что готовящиеся Украиной диверсии нацелены на повреждение энергетических объектов в акватории Черного моря.

О возможной диверсии на черноморских газопроводах предупреждал ранее Владимир Путин. Президент указывал, что противники России пытаются сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Глава государства добавил, что противники ищут способы разрушить дипломатические усилия и готовят провокации, чтобы сломать уже достигнутые договоренности. Кроме того, он отметил, что попытки нанести России стратегическое поражение провалились, но противники продолжают искать любые способы добиться своего.

"Голубой поток" поставляет газ в Турцию через Черное море в обход третьих стран. "Турецкий поток" также идет из России в Турцию: одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.