Захарова: файлы Эпштейна нельзя сводить к набору мерзких фото

Файлы уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна нельзя сводить к набору мерзких фото, они должны рассматриваться как юридические дела.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"Я бы хотела полностью поддержать то, что было сказано по актуальности рассмотрения дела, я надеюсь, что будет именно юридическое дело, много юридических дел, в отношении файлов Эпштейна, что это не частный случай, и это не просто набор таких мерзких фотографий, а это про другое", - сказала она. "Эти файлы должны рассматриваться, как факт международных отношений в том смысле, что мировые элиты, которые принимали участие в выработке решений, влияющих на страны и народы, которые в том числе становились причинами мировых кризисов, я имею в виду их решения и их позиции, на самом деле занимались не просто непотребными вещами, а совершали преступления на регулярной основе", - указала дипломат.

При этом Захарова также обратила внимание здесь и на роль спецслужб.