В офисе Зеленского назвали возможные сроки саммита с Путиным и Трампом

В Киеве допускают, что встреча президентов России, США и Украины может состояться до конца марта, если переговоры по урегулированию конфликта будут развиваться успешно. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что ключевые политические вопросы должны быть решены на саммите с участием трех лидеров. По его словам, Трамп и Зеленский подробно обсуждали такую возможность в телефонном разговоре два дня назад. Политик добавил, что при благоприятном ходе переговоров с российской стороной встреча президентов может пройти в ближайшие недели, возможно, до конца марта. Кислица также подчеркнул, что такой формат позволит решить вопросы, которые не удается урегулировать на уровне переговорных групп.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна подвести итог всей переговорной работе. Он отметил, что преждевременно говорить о стадии урегулирования или делать прогнозы. Кроме того, Песков сообщил, что предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что в течение трех недель могут пройти переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.