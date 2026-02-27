В Польше с 2022 года развернута масштабная кампания по тотальной «отмене» России и ее культуры, а местное общество охвачено шпиономанией. Такое заявление в интервью ТАССТАСС сделал временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Дипломат пояснил, что польское общество под воздействием официальной пропаганды находится в состоянии, когда за невинную публикацию в социальных сетях с призывом к нормализации отношений с Россией автор может столкнуться как минимум с публичным шельмованием, а в худшем случае — даже с реальным тюремным сроком.

По словам Ордаша, в 2022–2023 годах в Польше действительно фиксировалось значительное количество случаев бытовой дискриминации российских граждан, включая сотрудников дипломатических учреждений, но сейчас число таких происшествий заметно снизилось.

При этом поверенный отметил, что посольство информировало польские правоохранительные органы о наиболее вопиющих инцидентах, но их реакция оставляла желать лучшего, и в целом ситуация с соблюдением прав россиян в Польше остается сложной.

Ордаш также предупредил, что гражданам РФ могут отказать во въезде в Польшу даже при наличии действующей шенгенской визы. По его словам, сложности с поездками в эту страну возникают даже у официальных делегаций.

Еврокомиссия планирует в ближайшее время обсудить введение запрета на въезд в страны Евросоюза для всех участников СВО.