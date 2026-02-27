Россия призывает Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя масштабные боевые действия на афгано-пакистанской границе.

На Смоленской площади выразили обеспокоенность резкой эскалацией вооруженных столкновений между Кабулом и Исламабадом. В боях задействованы регулярные армейские подразделения, применяются авиация и тяжелые вооружения.

"С обеих сторон имеются убитые и раненые, включая гражданских лиц", - указала Захарова.

В ночь на пятницу афганские военные инициировали масштабную операцию вдоль линии Дюранда - спорной границы между двумя странами. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале "открытой войны" с Афганистаном.

Захарова подчеркнула, что Афганистан и Пакистан являются дружественными России странами. Она выразила надежду, что разногласия удастся решить политико-дипломатическим путем.