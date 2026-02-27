Страны ЕС последние несколько лет пытаются нанести России максимально возможный экономический ущерб, вводя против нее всевозможные запреты и санкции. Кроме того, чиновники Брюсселя весьма активно тратят деньги на поддержку Киева. Как отметили венгерские журналисты, зачастую европейцы действуют себе во вред.

© kremlin.ru

«Путин побеждает, когда Брюссель тратит европейские деньги на Украину», – считают венгерские журналисты.

В статье говорится, что Европейский союз нацелен на содействие Украине в ее противостоянии с Россией. Для предотвращения экономического краха Украины, ЕС упразднил квоты и разрешил Киеву поставлять свою продовольственную продукцию на европейские рынки. Ожидается, что с введением новых торговых норм украинский импорт вновь возрастет.

«В скором времени мы вновь столкнемся с увеличением экспорта украинских продуктов питания в Европу. Это нанесет серьезный удар по местным производителям, так как дешевое сырье и продовольствие приведут к падению цен и сужению рынков сбыта для производителей из ЕС», – высказывают опасения в Венгрии.

В результате возникла крайне парадоксальная ситуация. Евросоюз предоставил доступ на свои рынки украинской продукции, что обернулось значительными убытками для европейских аграриев. В то же время Киев лишился прежних рынков сбыта, переориентировавшись на Европу. Все это оказалось выгодным для России.

«Украина и Россия получили весомый подарок от Брюсселя», – выражают возмущение в Венгрии.

Россия, являясь значимым экспортером сельхозпродукции, заняла крупную долю бывших украинских рынков сбыта и активно укрепляет свои позиции, особенно в сегменте зерна. Возвращение Украины на эти рынки станет практически невозможным, поскольку россияне уже закрепились там и не допустят конкурентов. Таким образом, Кремль стал главным выгодоприобретателем данной ситуации, пишет АБН24.

«Российская экономика получает благодаря этому существенные и стабильные доходы, причем большая часть в иностранной валюте, что особенно ценно при действующих западных санкциях», – отмечают авторы публикации.

