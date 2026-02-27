В России отреагировали на присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям

Присоединение Швейцарии к санкциям Европейского союза (ЕС) против России является очередным недружественным шагом. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

«Двадцать пятого февраля правительство конфедерации приняло решение продолжить раскручивать санкционный маховик и переняло ряд антироссийских мер, принятых в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза против нашей страны. Расцениваем это как очередное недружественное действие официального Берна в отношении России», — сказал он.

В Швейцарии заявили об отсутствии сомнений в стремлении России сделать шаг к миру

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны объединения не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Однако, по ее словам, работа над новыми ограничениями продолжается.