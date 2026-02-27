Захарова жестко ответила Франции на опровержение планов передать Киеву ядерное оружие

В МИД РФ усомнились в искренности опровержений Франции о планах передачи Украине ядерного вооружения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что „вы все врете“. А потом Западу пришлось признать их существование», — напомнила Захарова, ее слова передает телеканал «360».

Дипломат также выразила сомнение, что посольству Франции вообще могли быть не известны подобные планы.

Захарова назвала условие прочного мира на Украине

Ранее Госдума обратилась в парламенты Франции и Британии с предложением расследовать поставки ядерного оружия на Украину. Депутаты подчеркивают, что подобные намерения являются «вопиющим нарушением норм международного права».