Посланник Путина уличил во лжи Клинтон на счет Эпштейна

Дмитриев не поверил Хиллари Клинтон, что она якобы не виделась с Эпштейном
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил сомнение, что бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон якобы не помнит встречи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В соцсети X Дмитриев опубликовал «письмо дня» из файлов по делу финансиста, в котором тот отмечает трудность организации тайных встреч с Клинтон.
Хиллари Клинтон прокомментировала связи с Эпштейном
Ранее Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна.
Дмитриев между тем объяснил, почему «никому не нравится» бывший госсекретарь США Клинтон.