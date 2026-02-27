Посланник Путина уличил во лжи Клинтон на счет Эпштейна

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил сомнение, что бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон якобы не помнит встречи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В соцсети X Дмитриев опубликовал «письмо дня» из файлов по делу финансиста, в котором тот отмечает трудность организации тайных встреч с Клинтон.

Хиллари Клинтон прокомментировала связи с Эпштейном

«Эпштейн организовывает тайную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: «Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?», — говорится в публикации.

Ранее Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна.

Дмитриев между тем объяснил, почему «никому не нравится» бывший госсекретарь США Клинтон.