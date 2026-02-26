Посольство России в Анкаре назвало Францию «ключевым сторонником нацистского киевского режима». Об этом дипломаты написали в соцсети X.

По словам работников посольства, Франция является одним из ключевых сторонников украинского режима. Кроме того, дипломаты также обвинили Киев в гибели гражданского населения.

«Печально, что от знаменитой французской дипломатии осталось лишь жалкое поведение в социальных сетях. Нашим коллегам следовало бы помнить, что Париж с 2014 года является одним из ключевых сторонников киевского нацистского режима, который убивает гражданское население собственной страны, включая женщин и детей. Но, возможно, французское правительство до сих пор тревожат призраки 1812 года?» — сказано в сообщении.

