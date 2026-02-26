В Госдуме предложили необычный способ отмены блокировки Telegram в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал способ отменить блокировку мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает News.ru.

По словам депутата, чтобы Telegram оказался не под запретом, россиянам нужно «устроить флешмоб с обращением к Дурову». По мнению Матвейчева, создателя мессенджера необходимо призвать перенести серверы в Россию, а также «стать, наконец, русским по-настоящему».

«К сожалению, наши общественники давят только на одну сторону переговоров, совершенно игнорируя другую. Пусть в Telegram блогеры сделают флешмоб с обращением к Дурову. Например, такой: «Дуров! Ты же русский. Твой дед воевал. Бабушки твоих родных и друзей умирали в блокаду в Ленинграде. Будь человеком. Перенеси серверы в Россию. Уничтожай каналы, которые работают против России. Сохрани свое детище и стань, наконец, русским по-настоящему», — заявил он.

При этом Матвейчев также признал, что вероятность блокировки мессенджера в России является «очень высокой».

Ранее в СМИ сообщили, что власти России определились с вопросом блокировки мессенджера Telegram.