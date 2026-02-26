Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский только притворяется, что терпит лишения из-за конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирошника, демонстрация бункера Зеленского призвана показать, что Зеленский вынужден терпеть лишения. При этом, посол считает, что на самом деле это не соответствует действительности. По мнению Мирошника, Зеленский проживает в комфортных условиях и под защитой.

«Зеленский явно проживает в объектах, которые лучше укреплены, защищены, спрятаны и обеспечены всем необходимым — продуктами питания, теплой водой, электричеством. Поверьте, Зеленский плохо себя не чувствует», — заявил он.

Напомним, что ранее Зеленский впервые показал бункер под зданием своего офиса на улице Банковой в Киеве.