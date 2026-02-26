Захарова ответила на слова Франции о передаче Киеву ядерного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова представителей посольства Франции о том, что Париж не собирается передавать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, ранее Запад также отрицал создание биолаборатории под эгидой НАТО, но позже эту информацию признали. Кроме того, Захарова также заявила, что в подобные планы вряд ли стали бы посвящать сотрудников французского посольства.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что "вы все врете"», — заявила она.

Ранее новость о том, что Украина хочет получить ядерное оружие прокомментировал представитель украинского МИД Георгий Тихий.