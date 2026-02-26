$77.1291.03

Захарова ответила на слова Франции о передаче Киеву ядерного оружия

Андрей Дуванов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова представителей посольства Франции о том, что Париж не собирается передавать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам Захаровой, ранее Запад также отрицал создание биолаборатории под эгидой НАТО, но позже эту информацию признали. Кроме того, Захарова также заявила, что в подобные планы вряд ли стали бы посвящать сотрудников французского посольства.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что "вы все врете"», — заявила она.

Ранее новость о том, что Украина хочет получить ядерное оружие прокомментировал представитель украинского МИД Георгий Тихий.