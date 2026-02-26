Захарова обвинила Финляндию в дискриминационных шагах против русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Финляндию в дискриминационных шагах против граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Захарова ответила на предложение министра обороны Финляндии пересмотреть сделки с недвижимостью, которые были заключены с гражданами стран, не входящих в Евросоюз. По мнению Захаровой, этот шаг направлен именно против граждан России.

«Озвученная главой финского оборонного ведомства задумка является продолжением серии уже ранее предпринятых и совершенно безосновательных дискриминационных шагов. Подобное подтверждает, что глубоко пораженный русофобией официальный Хельсинки не останавливается вообще ни перед чем в борьбе с воображаемой российской угрозой», — заявила она.

