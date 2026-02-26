Захарова оценила антироссийские санкции Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расширение санкций против России, которые ранее приняли в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, Великобритания не сможет подорвать экономику России, а каждый новый пакет санкций «выглядит как жест отчаяния». Она также добавила, что Лондон был не прав в своих расчетах, но не сможет «найти в себе смелость», чтобы это признать.

«Давно очевидно, что заявляемые британскими русофобами задачи подрыва российской экономики решены не будут, потому что каждый пакет ограничительных мер выглядит буквально как жест отчаяния Лондона, который не может найти в себе смелость признать, что был не то, что не прав, а был непрозорлив, что ошибся в своих расчетах», — заявила она.

Ранее Великобритания расширила санкции против России.