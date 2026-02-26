Захарова напомнила Мерцу, как именно римляне называли германцев

Комментируя оскорбительное высказывание в адрес России канцлера ФРГ Фридриха Мерца, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что римляне называли германцев варварами.

Выступая на мероприятии в "Кафе Киев" Мерц использовал слово "варварство" в отношении РФ.

Российский дипломат в связи с этим высказыванием напомнила Мерцу, что «варварами римляне называли промышлявшие грабежом... германские племена». Эти племена считали «дикими и далекими от культуры» - они «тот самый Рим и разрушили».

«Про варварство – это не к нам, - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга. - Про варварство - это к вам, Herr Мерц».

Также официальный представитель МИД России отметила: серьезные проблемы немецких политиков с кругозором, образованием и логикой все давно заметили.