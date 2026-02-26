В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

Планы Евросоюза (ЕС) по вводу войск на Украину связаны с данными о планируемой передаче ядерного оружия (ЯО) Киеву. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что Москва выступает против ввода какого-либо рода войск ЕС и НАТО на территорию Украины. Депутат также напомнил, что Госдума приняла обращение в адрес парламентов Великобритании, Франции и Германии по ЯО, после появления сообщений о его потенциальной передаче Киеву.

«Я думаю, что это звенья одной цепи, это еще раз подчеркивает, что страны Европы всячески хотят вмешиваться в украинский кризис, безусловно, на стороне Украины (...) [Это] показывает отсутствие стремления к мирному урегулированию украинского кризиса», — пояснил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечается, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

«Комплектующие идут через третьи страны»: названа схема передачи Киеву ядерного оружия

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.