Захарова: жители Украины начали сопротивляться мобилизации

Украинцы начали сопротивляться принудительной мобилизации, однако это приводит к летальным последствиям, так как людей Киев не жалеет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в соцсетях массово распространяются видеоролики с так называемой «бусификацией», на которых военкомы буквально «отлавливают» призывников на улицах и насильно сажают в автобусы – «бусы». Иногда они сталкиваются с сопротивлением, в том числе и от женщин, пытающихся «отбить» мужчин.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев заставляет граждан страны «идти на заклание».

«Сейчас уже не получается заставлять их делать это безропотно, потому что люди начали на Украине сопротивляться. К сожалению, это приводит к летальным последствиям, потому что их не будут жалеть. Их не жалеют на поле боя, их не будут жалеть, таща в эти микроавтобусы и минивэны, и «людоловские пепелаци»», — отметила дипломат.

Ранее Зеленский обвинил Россию в демонизации мобилизации на Украине. По его мнению, большинство распространяющихся в соцсетях кадров с «ловлей» людей, создано в России с применением технологий искусственного интеллекта.