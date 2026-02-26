Захарова посоветовала ЕС «сидеть под столом и не вякать»

У Европейского союза (ЕС) на данном этапе нет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, поэтому они должны оставаться «под столом».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вас [европейцев] там никто не ждет и вас туда никто не приглашал. Вы не умейте себя вести. Потому вы уже там были. Вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там, под столом, и не вякайте», — подчеркнула дипломат.

22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не способен помочь переговорному процессу по Украине.