Западный мир знал о том, что происходило на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, но не хотел осознавать эту информацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, публикация «файлов Эпштейна» о том, что творилось на «людоедском острове» финансиста, привела в ужас западный мир.

«И вот задаешься всегда вопросом: «А что, не знали, не видели?». И знали, и видели, только отворачивались и не хотели эту информацию… осознавать», — констатировала дипломат.

Мария Захарова также подчеркнула, что именно по этой причине необходимо делать различные доклады по преступлениям киевского режима, а также добиваться, чтобы эта информация была воспринята и стала руководством к действию.

Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме.

После публикации в США свыше трех млн страниц документов, а также более двух тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна, выяснилось, что он был связан как с политиками и артистами, так и с представителями королевских семей Европы.

И в результате раскрытия информации по делу финансиста был арестован британский принц Эндрю. Он стал первым за 500 лет членом королевской семьи, который был подвергнут аресту. Король Карл III пообещал сотрудничать со следствием и открыл доступ к документам, переписке и правительственным материалам, связанным с деятельностью брата.