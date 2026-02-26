Шойгу: смена оператора ж/д Армении может обернуться катастрофой

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян в Варшаве заверял, что российская военная база в Гюмри останется на месте, а Ереван не намерен портить отношения с Москвой, в Кремле готовят жесткий ответ на другой, куда более чувствительный вызов. Под прикрытием риторики о «трансформации» союзнических отношений армянские власти вплотную подошли к тому, чтобы вытеснить Россию из управления стратегической инфраструктурой — железными дорогами республики. И Москва уже открыто предупреждает: этот эксперимент может закончиться катастрофой для самой Армении.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал инициативу Пашиняна по смене оператора «непроработанным решением», которое способно обрушить всю транспортную систему.

«Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться. Ответственность за это никакие "дружественные страны", естественно, нести не будут», — заявил Шойгу в интервью ТАСС.

Речь идет о намерении Еревана продать концессионные права на управление железными дорогами (с 2008 года их контролирует дочерняя структура РЖД — ЮКЖД) третьей стране, дружественной и Москве, и Еревану — например, Катару, ОАЭ или Казахстану.

Проблема, по словам Пашиняна, в том, что российское управление железными дорогами якобы отпугивает потенциальных инвесторов и мешает реализации региональных проектов, в частности, в рамках армяно-азербайджанской разблокировки коммуникаций.

«Армения теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества», — объяснил премьер, предложив фактически выкупить у России право на концессию.

Однако в Москве парируют: за 20 лет российская сторона вложила в инфраструктуру более 30 млрд рублей, отремонтировала 520 км путей и обеспечивает работой свыше 2,5 тыс. армянских граждан. И главное — система, созданная такими инвестициями, не имеет простых механизмов замены.

Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

На этом фоне угрозы выглядят системными. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин уже предупредил Ереван, что одновременное членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно, а Запад откровенно использует Армению как инструмент борьбы с Москвой. Таким образом, за фасадом вежливых заявлений о сохранении военной базы разворачивается реальная схватка за экономический суверенитет Армении, в которой цена вопроса — не просто концессия, а будущее всего транспортного каркаса страны.

