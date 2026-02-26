Западные страны обострили ядерную риторику перед переговорами по Украине из-за обиды на то, что у них не получается добиться проигрыша России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Им, видимо, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит, чтобы Россия проиграла. Они же говорят "Украина побеждает". Ну, если они так воспринимают картину», — указал дипломат.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию возмутительной и подчеркнул, что Москва «безусловно будет принимать эти данные во внимание» и учитывать в ходе текущих переговоров по урегулированию украинского кризиса.