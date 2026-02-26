Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева

Убийства гражданских лиц, детей и стариков стало обыденным делом для «киевского режима». Это повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в Москве, пишет РИА Новости.

«Для киевского режима убийства детей, гражданских лиц, женщин, стариков стало абсолютно обыденным», — сказала она в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По ее словам, за последние несколько лет было собрано немало доказательств со случаями расправы Киева над мирными гражданами. Захарова обратила внимание, что чем хуже обстоят дела Украины на фронте, тем более массовыми становятся удары по российскому гражданскому населению.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает удары Киева по мирным городам. По его словам, российские военные делают все для минимизации рисков.

26 февраля зенитчики российской группировки войск «Восток» пресекли атаку ВСУ на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области. Вражеские авибомбы удалось идентифицировать и уничтожить на подлете к целям.