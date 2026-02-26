В Кремле высказались об инциденте с катером США у Кубы

Россия призывает к сдержанности по ситуации с катерами около Кубы. Об этом в четверг, 26 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль исходит из того, что задержанные на катере лица признались в подготовке терактов.

— Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что кубинские пограничники сделали «то, что должны были сделать», передает ТАСС.

25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате получил ранения командир кубинского судна.

После вторжения катера задержали десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Установлено, что задержанные пытались проникнуть на территорию Кубы в террористических целях.