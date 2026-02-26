Вооруженные силы Украины применяют отравляющие вещества против российской армии и граждан РФ. Об этом заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

По его словам, украинские военные нарушают международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

«[ВСУ] систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции», — отметил Кирилл Логвинов.

Дипломат также подчеркнул, что все подобные случаи фиксируются и документируются, а также доводятся до сведения мирового сообщества.

Ранее ветеран специальной военной операции с позывным «Матрос» заявил о том, что российские военные столкнулись с химическим оружием, которое «срабатывает при подходе». Ловушка, по его словам, «раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ», уже есть погибшие и пострадавшие.

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что ВСУ устанавливают сейсмические датчики, которые реагируют на движение груза, человека или животного, и при срабатывании происходит выброс ядовитого газа.