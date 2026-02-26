Раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отдает жене футболки, которые надевает на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказала супруга Дмитриева Наталья Попова в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

© Соцсети

Дмитриев во время рабочих поездок часто надевает футболки, на которых присутствуют цитаты о России. По словам супруги, ее муж сам подбирает себе одежду, часто она потом забирает у него футболки.

«По футболочкам он сам принимает решения, это я у него потом забираю, прошу поносить. Там много — «Россия — страна, которая ничего не боится», еще есть толстовки с «Орешником». Но их только на специальные мероприятия», — призналась Попова.

Она также рассказала, что рабочие моменты, связанные с переговорами, дома не обсуждаются. Супруга Дмитриева заявила, что к секретности переговоров он относится серьезно и не разглашает детали даже ей.

До этого помощник президента России Владимир Мединский прилетел на переговоры с Украиной в Стамбул в поло бренда Putin Team. Надпись была вышита на левой стороне футболки черными нитками. В переводе с английского Putin Team означает «команда Путина».