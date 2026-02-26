В МИД РФ прокомментировали инцидент с катером США у Кубы

Американский катер, который вторгся в территориальные воды Кубы — это агрессивная провокация Штатов для «эскалации ситуации и детонации конфликта».

Об этом в четверг, 26 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта, — заявила дипломат в беседе с ТАСС.

25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате получил ранения командир кубинского судна.

После вторжения катера задержали десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Установлено, что задержанные пытались проникнуть на территорию Кубы в террористических целях.

Задержанные на катере у берегов Кубы признались в террористических намерениях

15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный президентом США Дональдом Трампом.