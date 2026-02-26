В МИД РФ описали идеальную замену Гутерриша на посту генсека ООН

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен строго следовать Уставу организации и быть добросовестным.

Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

«Будущему генеральному секретарю ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и неизбирательно подходить к соблюдению ее принципов», — отметил Логвинов, говоря о требованиях России к кандидатуре нового генсека.

Кроме того, человек, занимающий пост генерального секретаря ООН, должен воздержаться от нарушения принципов организации, в том числе «разделения труда» между главными органами организации. По словам представителя российского МИД, в настоящий момент РФ присматривается к кандидатам на пост генсека ООН и изучает их подходы к основным международным проблемам и реформированию ООН.