Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прямой линии и итоговой пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

© kremlin.ru

В перечне 13 пунктов, объединенных в 4 группы. Они охватывают меры социальной поддержки, помощь ветеранам СВО, обеспечение лекарствами, строительство соцобъектов, расселение ветхого жилья, вопросы тарифов ЖКХ и другие направления государственной политики.

Также ранее Путин поручил усилить государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

Кроме того, он отдал поручение ускорить сроки восстановления памятников культуры. Глава государства подчеркнул, что скорость работ не должна идти вразрез с качеством и сохранностью самих памятников.