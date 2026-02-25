Лондон и Париж рассматривают передачу ядерных технологий Украине как возможный способ укрепить свою позицию на переговорах.

Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью LBC.

«Я должен указать на опасность передачи ядерного оружия (Украине. — ред.), потому что в условиях украинского кризиса некоторые хотят изменить правила игры, что очень опасно...» — говорится в сообщении.

Он сослался на слова Зеленского о том, что Украина «либо будет в НАТО, либо будет обладать ядерным оружием». Келин назвал такое заявление опасным и отметил, что это должно быть во внимании.

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.