В ГД предложили обратиться к Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева
Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения к парламентам Франции и Великобритании, Европарламенту и ООН.
Поводом стала информация о возможных планах Парижа и Лондона по поставкам Киеву компонентов ядерного оружия.
«Комитет по международным делам подготовил и внёс на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал Слуцкий журналистам, передаёт РИА Новости.
По его словам, депутаты намерены призвать французских и британских парламентариев провести независимое расследование возможного «ядерного сговора».
«Это крайне опасные намерения, реальная угроза Третьей мировой», — заявил Слуцкий, добавив, что подобные планы должны быть «вскрыты и нейтрализованы».
Ранее в Кремле заявили, что не удивлены опровержениями со стороны Великобритании и Франции относительно подобных планов.
В Москве также выражали надежду, что публикация разведданных станет препятствием для их возможной реализации.