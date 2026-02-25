В ГД предложили обратиться к Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева

Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения к парламентам Франции и Великобритании, Европарламенту и ООН.

Поводом стала информация о возможных планах Парижа и Лондона по поставкам Киеву компонентов ядерного оружия.

По его словам, депутаты намерены призвать французских и британских парламентариев провести независимое расследование возможного «ядерного сговора».

«Это крайне опасные намерения, реальная угроза Третьей мировой», — заявил Слуцкий, добавив, что подобные планы должны быть «вскрыты и нейтрализованы».

Ранее в Кремле заявили, что не удивлены опровержениями со стороны Великобритании и Франции относительно подобных планов.

В Москве также выражали надежду, что публикация разведданных станет препятствием для их возможной реализации.