Песков: Киев стремится не к урегулированию, а получению денег из ЕС

Украинские власти прилагают все усилия не для того, чтобы найти пути мирного урегулирования, а чтобы получить деньги из Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они, действительно, работают серьезно", - сказал Песков тележурналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он добавил, что в Кремле пока не видят серьезности Киева в подходе к другим вопросам.

По мнению Дмитрия Пескова, серьезным встречам по урегулированию должна предшествовать скрупулезная работа экспертов.

Что касается предложения Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если он хочет о чем-то разговаривать с Владимиром Путиным, то оно все еще остается в силе, подтвердил пресс-секретарь президента России.