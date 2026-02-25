В Кремле оценили идею встречи Путина, Трампа и Зеленского

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна для финализации будущей сделки по урегулированию конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Ну, наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — отметил представитель Кремля.

Песков также усомнился в смысле двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, учитывая последние заявления украинского лидера.

Ранее Владимир Зеленский исключил вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. По его словам, с таким требованием выступают США и Россия.