Путин поручил проработать защиту рынка биотехнологий в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также подготовить сценарии практического применения биотехнологических разработок в экономике и социальной сфере.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную Стратегию формирования биоэкономики до середины 21 века», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

25 февраля Путин прибыл на площадку Форума будущих технологий, который проходит в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях.

До этого российский лидер направил телеграмму участникам Форума будущих технологий, текст которой опубликован на сайте Кремля. В приветствии глава государства обратил внимание, что данное мероприятие по праву считается авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых технологий и проектов в РФ.