В Кремле прокомментировали планы передать Украине ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что было бы крайне странным, если бы Лондон и Париж "хором подтверждали" свои планы передать Киеву ядерное оружие, однако разведданные России на этот счет не голословны.

"В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали [планы передачи такого оружия]", - заметил представитель Кремля в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину. "Здесь главное - это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные", - указал Песков.