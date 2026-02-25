Путин предложил создать экспериментальные правовые режимы для биоэкономики

Президент России Владимир Путин в среду, 25 февраля, предложил создать экспериментальные правовые режимы для биоэкономики и предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют биотехнологии.

— Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие и предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, — высказался глава государства.

Об этом он заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий, передает ТАСС.

В рамках форума, который начался в Центре международной торговли в Москве, ученые, представители лидеров рынка, ключевых ведомств и технологических компаний обсудят меры по достижению Россией лидерских позиций на мировом рынке биотехнологий, а ключевой темой мероприятия станет «Биоэкономика для человека». Кроме того, национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» призван решить задачи по эффективному использованию сырьевого, кадрового и научного потенциала страны для вывода отрасли биоэкономики в мировые лидеры. На реализацию этого проекта планируют направить порядка 20 миллиардов рублей до 2030 года.