В России отреагировали на обвинения в создании сети «троянских коней» в Европе

Обвинения в том, что Россия создала сеть «троянских коней» в Европе, заключив сделки с недвижимостью, расположенной рядом с военными объектами, не стоит воспринимать всерьез, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это просто обычные пакости. Уже не знают, в чем нас обвинить, — сказал политик. — Понятно, что никто этим никогда не занимался и не будет заниматься».

Он призвал не воспринимать подобные заявления и обвинения всерьез и подчеркнул, что Россия никогда бы не пошла на подобные шаги.

«Когда не складываются дела на поле боя, начинаются истории со сложными ходами, которые якобы придумывает Россия», — заметил Джабаров.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на работников трех европейских разведывательных агентств сообщило, что российские спецслужбы смогли путем заключения сделок с недвижимостью вблизи военных и гражданских объектов как минимум в десяти странах Западной Европы создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий.