Путин заявил о важности сотрудничества с другими странами в области биотехнологий

России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«Надо работать с нашими ближайшими соседями, где у нас и без того очень хорошие добрые отношения, и кооперация по очень многим направлениям выстроена уже десятилетиями», — сказал он.

Путин поручил разработать систему поддержки экспорта российской биотехнологической продукции, работая и с ближайшими соседями РФ.

Российский президент также призвал установить четкие этические границы для использования биотехнологий.

5 февраля Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.