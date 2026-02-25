Путин оценил достижения России в сфере биоэкономики

Президент России Владимир Путин заявил о важности биоэкономики, подчеркнув её потенциал для развития человека, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения.

Об этом он сообщил на пленарном заседании Форума будущих технологий. RT вёл прямую трансляцию.

«Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развёрнутой на полях форума, — они действительно производят должное впечатление», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что учёные, опираясь на законы природы, создают решения для здоровья и активного долголетия.

В Центре международной торговли 25 и 26 февраля 2026 года проходят ключевые сессии Форума будущих технологий — 2026 при поддержке ведущих отраслевых партнёров. В программе — обсуждение роли публичности в науке, внедрение искусственного интеллекта в фармацию и медицину, а также перспективы биоэкономики.