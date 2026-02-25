Путин высказался о появлении "живого сердца"

Создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии на Форуме будущих технологий глава государства выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не возникнут на пути появления важнейших для человека и его здоровья вещей.