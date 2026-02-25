Путин высказался о появлении "живого сердца"

Путин уверен, что до появления "живого сердца" еще далеко
Создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии на Форуме будущих технологий глава государства выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не возникнут на пути появления важнейших для человека и его здоровья вещей.
"Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека", - объяснил свою мысль Путин. "Правда, до создания, скажем так, "живого сердца" еще не добрались, но к этому двигаются", - обратил внимание российский лидер.