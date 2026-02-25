Захарова высмеяла Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление председателя Генассамблеи ООН, немки Анналены Бербок о Гренландии.

Ранее Бербок сказала, что остров является частью Евросоюза.

"Если бы американцам не сказали, что Гренландия также является территорией ЕС, то многие в США этого бы и не знали", - отметила она.

Захарова напомнила немке, что Гренландия не является частью ЕС. Жители острова в 1982 году проголосовали на референдуме за выход из европейских сообществ.

"Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также посетовала, что немка еще полгода будет председательствовать в Генассамблее ООН.

Захарова назвала поразительным, что бывшая глава МИД Германии "ни разу не замечала, что такой внушительной территории, как Гренландия, на карте Евросоюза попросту нет".

"Хотя если развернуться на 360 градусов…", - написала Захарова, намекая на прошлое заявление Бербок.

Тогда немка предложила Москве "изменить свою позицию на 360 градусов, чтобы "осчастливить мир".